ILPRA, utile semestrale stabile a 2,6 milioni. Salgono i ricavi

(Teleborsa) - Ilpra, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore del packaging, ha chiuso ildel 2022 conpari a 21,5 milioni di euro, in crescita del 6,1% rispetto al 30 giugno 2021. I ricavi realizzati insono pari a 7,8 milioni di euro, in decremento del 4,2%, e rappresentano circa il 36% del totale (40% al 30 giugno 2021). I ricavi realizzati all'sono pari a 13,7 milioni di euro, +13% rispetto a un anno fa e rappresentano circa il 64% del totale (60% al 30 giugno 2021).L'è stato pari a 4,6 milioni di euro, +6%, con un EBITDA margin al 21,6%. L'è stato pari a 2,6 milioni di euro, +1%."Il nostro gruppo prosegue il suo percorso di sviluppo e chiude un ulteriore semestre con performance che evidenziano una significativa crescita dei ricavi, un'ottima marginalità nonostante l'incremento dei costi delle materie prime e i forti investimenti effettuati e un solido equilibrio patrimoniale, con Patrimonio Netto a 26,4 milioni di euro e PFN a 0,1 milioni di euro", ha commentato l'"Le scelte strategiche effettuate, con estrema lungimiranza, ci consentono di, sia sul fronte dell'emergenza energetica, avendo il gruppo assicurato la quasi totalità del proprio fabbisogno attraverso l'impianto fotovoltaico della sede produttiva di Mortara, sia sul fronte dello shortage di materiale elettronico e materia prima, avendo incrementato il magazzino per garantire la produzione nei mesi successivi oltre che per ridurre il time to market dei prodotti", ha aggiunto.