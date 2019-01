Ilpra prepara lo sbarco a Piazza Affari

(Teleborsa) - Ilpra ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione per l'ammissione alle negoziazioni delle azioni sul listino AIM Italia.



Il range di prezzo è stato fissato tra un minimo di 2,10 euro e un massimo di 2,30 euro per azione.



L'operazione è rivolta a investitori istituzionali italiani ed esteri, e ad investitori professionali e al dettaglio.



"La raccolta prevista - ha precisato la società - sarà destinata a supportare il processo di internazionalizzazione, la crescita per M&A e gli investimenti per ampliare la capacità produttiva". © RIPRODUZIONE RISERVATA