Ilpra, crescita a doppia cifra nel 2019

(Teleborsa) - L'esercizio 2019 di Ilpra si chiude con ricavi che si attestano a 32 milioni, in crescita del 12,8% rispetto al 2018 (Euro 28,4 milioni).



L'Ebitda si attesta a 4,5 milioni rispetto a 5,5 milioni nel 2018, corrispondente ad un Ebitda margin rispetto ai ricavi di vendita del 14% (19,5% nel 2018).



L'Ebit è pari a 2,7 milioni (Euro 4,2 milioni nel 2018), dopo ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni per Euro 1,8 milioni, in crescita rispetto al 2018 (Euro 1,3 milioni), per effetto principalmente dei maggiori investimenti effettuati nel corso dell'esercizio.



Il Risultato Ante Imposte è di 2,4 milioni, rispetto a 3,8 milioni nel 2018 mentre l'Utile Netto si attesta a 2,1 milioni (Euro 2,9 milioni nel 2018), e l'Utile Netto di pertinenza del Gruppo è pari a 1,6 milioni (Euro 2,4 milioni nel 2018), inferiore rispetto allo scorso esercizio per effetto principalmente delle acquisizioni effettuate nel corso dell'anno.



La Posizione Finanziaria Netta, pari ad Euro 6,5 milioni, registra un miglioramento di 3 milioni rispetto al 31 dicembre 2018 (Euro 9,5 milioni).



Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti la seguente destinazione dell'utile d'esercizio, pari a Euro 1.208.536: Euro 60.427 a riserva legale, pari al 5%; Euro 1.148.109 a utili portati a nuovo.



Outlook. Nel 2020, il Gruppo fa sapere che "intende continuare il proprio percorso di crescita, sia organica sia per linee esterne, consolidando le acquisizioni effettuate nel 2019. Prevede, inoltre la possibilità di valutare eventuali ulteriori operazioni di M&A che possano ampliare la catena del valore dei servizi tecnici offerti ai settori industriali di riferimento, in particolare in quello alimentare". Ultimo aggiornamento: 17:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA