(Teleborsa) - illycaffè ha annunciato il closing dell'operazione di vendita da parte del Gruppo Illy di una quota del 20% del capitale a Rhone Capital, società di private equity globale con un focus su investimenti in imprese con presenza paneuropea, nordamericana o transatlantica. L'accordo era stato firmato il 21 novembre 2020.



Rhone è stato scelto come partner strategico per accompagnare il noto brand italiano nella prossima fase di crescita internazionale, in particolare negli Stati Uniti.



La partnership con Rhône - si sottolinea - rappresenta un'altra tappa fondamentale nel percorso di crescita della società e nell'esecuzione dei suoi piani futuri che potrebbero prevedere anche la quotazione in Borsa.





