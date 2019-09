Illy Caffè cerca partner per potenziare retail negli USA

(Teleborsa) - Il Gruppo triestino del caffè, Illy, sta cercando un partner da far entrare nel capitale per potenziare la sua rete retail negli Stati Uniti. Al via dunque la scelta del consulente il cui nome, una volta trovato, sarà svelato la prossima settimana.



Un socio con il quale avviare una "sinergia operativa più che finanziaria" - ha spiegato il Presidente della società Andrea Illy che annuncia anche investimenti "stimati" per 200 milioni di dollari nei prossimi anni. © RIPRODUZIONE RISERVATA