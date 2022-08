Illumina taglia guidance 2022 dopo trimestrale deludente

(Teleborsa) - Illumina, produttore di strumenti per le scienze della vita e sistemi per l'analisi della variazione genetica, ha registrato entrate di 1,16 miliardi di dollari nel secondo trimestre del 2022, in aumento del 3% rispetto al secondo trimestre del 2021 e del 5% a valuta costante. La perdita per azione è stata di 3,40 dollari per il secondo trimestre 2022, rispetto all'utile per azione di 1,26 dollari per il secondo trimestre 2021. La perdita include un contraccolpo da 609 milioni di dollari in vertenze legali. I risultati sono stati inferiori alle attese degli analisti.

La società si aspetta che le entrate per l'intero anno per l'anno fiscale 2022 crescano dal 4% al 5% rispetto all'anno fiscale 2021, riflettendo principalmente il continuo impatto negativo dei tassi di cambio, i ritardi nell'espansione dei laboratori dei clienti e gli impatti dell'incertezza macroeconomica. Attesa una perdita per azione da 2,93 a 2,78 dollari per l'anno fiscale 2022.

"I nostri risultati del secondo trimestre non hanno soddisfatto le nostre aspettative poiché le sfide in un contesto macroeconomico complesso hanno più che compensato la crescita che continuiamo a vedere nelle corse di sequenziamento sulle nostre piattaforme", ha affermato Francis deSouza, amministratore delegato.