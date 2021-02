© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - illimity Bank ha chiuso l'esercizio 2020 conannunciata a metà anno, riportando un, che si confronta con una perdita di 16,1 milioni di euro nel 2019. La banca ha realizzato così ungià nel primo anno completo di attività.Ilsi è chiuso con undi euro, nonostante gli investimenti in nuovi progetti strategici che dispiegheranno i propri positivi effetti negli anni a venire.Il motore principale della crescita dei profitti nel corso dell'anno è stata la dinamica positiva deiche al 31 dicembre 2020 si attestano ain aumento del 35% rispetto al dato di 1,6 miliardi di euro dello stesso periodo del 2019. Rispetto al dato di settembre 2020, la crescita di questo aggregato si attesta al 20%.La qdi attività di illimity si conferma solida: i crediti verso imprese della Divisione SME non presentano alcun deterioramento di rilievo e quindi l'ammontare deiorganici a fine 2020 si mantiene pertantodi euro, quasi interamente riferibili al portafoglio di business della rete ex Banca Interprovinciale. Ilverso la clientelarispetto al dato di settembre 2020 pari a 3,8% e al 4,2% di fine 2019.Ladella Banca ha raggiunto circa, in crescita del 44% rispetto all'anno precedente. Complessivamente, ildi illimity al 31 dicembre 2020 raggiunge, valore che si confronta con 3 miliardi di euro al 31 dicembre del 2019.Quanto ai ratios patrimoniali, iled il CET1 ratio pro-forma della banca a parità di attivi si attesterebbe a circa il 18,4% includendo le azioni speciali per 14,4 milioni di euro.