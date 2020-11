(Teleborsa) - illimity Bank ha ricevuto oggi il primo rating da parte dell'agenzia Fitch Ratings. Al gruppo bancario fondato da Corrado Passera è stato attribuito il livello "B+" per il Long-Term Issuer Default Rating (IDR) con outlook stabile e "b+" per il Viability Rating (VR).



Giornata comunque fiacca per Illimity Bank, che ha chiuso gli scambi con un trascurabile +0,11%.