illimity, perfezionata l'acquisizione di Arec

(Teleborsa) - illimity, il gruppo bancario fondato da Corrado Passera e quotato su Euronext STAR Milan, ha perfezionato l'acquisto per cassa del 10% delle azioni AREC e ha stipulato l'atto avente ad oggetto il conferimento in illimity delle azioni rappresentanti la rimanente partecipazione del 90% nel capitale, ai fini dell'integrale acquisizione della stessa e della prevista successiva fusione con neprix, il servicer del gruppo illimity. L'operazione era stata annunciata l'11 maggio.

L'operazione punta a rafforzare il posizionamento del gruppo e l'approccio innovativo nel servicing dei crediti distressed corporate, affermandosi come operatore completo leader di mercato capace di coprire tutta la catena del valore (dall'investimento al remarketing dei beni a garanzia dei crediti).

Le nuove n. 2.769.230 azioni ordinarie di illimity a servizio dell'aumento di capitale di 35.999.990 euro (comprensivo di sovrapprezzo) a fronte del predetto conferimento in illimity da parte Aurora Recovery Capital, saranno emesse ad un prezzo per azione pari a 13 euro (inclusivo di sovrapprezzo) entro il giorno successivo all'iscrizione al Registro delle Imprese della dichiarazione sul valore delle quote oggetto del conferimento, indicativamente nei primi giorni di luglio.