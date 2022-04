illimity lancia Quimmo per innovare l'intermediazione immobiliare

(Teleborsa) - illimity, il gruppo bancario fondato da Corrado Passera e quotato su Euronext STAR Milan, ha lanciato Quimmo, la prop-tech italiana nata per rispondere ai bisogni di venditori e compratori sia privati che istituzionali. L'obiettivo è semplificare l'acquisto e la vendita degli immobili e coprire l'intera catena del valore. Per la banca non si tratta dell'ingresso in un mercato totalmente nuovo, in quanto l'intermediazione immobiliare, solo nel 2021, ha generato 26 milioni di visite ai portali, 900 mila utenti registrati e oltre 2.000 immobili transati anche grazie alla presenza di 200 professionisti tra strutture centrali e territoriali.

L'ingresso di Quimmo permette l'evoluzione dell'offerta legata al segmento giudiziale verso una fase successiva, spiega illimity. Nei prossimi mesi, infatti, la piattaforma punta a coprire, in maniera ancora più completa, anche i bisogni delle altre tipologie di venditori - sviluppatori immobiliari, costruttori, fondi, banche, assicurazioni o semplicemente famiglie. Quimmo punta nel 2022 a volumi in crescita con 34 milioni di visite, 1,4 milioni di utenti registrati e più di 3000 immobili transati.

Oltre ad essere una vetrina per case, locali commerciali o capannoni, Quimmo offre servizi a valore aggiunto per aiutare sia il venditore che il compratore nella scelta di tutte quelle professionalità utili alla compravendita come, ad esempio, una rete di tecnici o una rete di notai convenzionati. I venditori, in particolare, avranno accesso alla una dashboard e avranno consapevolezza del percorso, potranno dialogare con i professionisti per analizzare i dati raccolti, reindirizzare la strategia e accelerare così il processo di vendita.

"Quimmo è una iniziativa di grandi prospettive imprenditoriali e grandemente utile al settore dell'intermediazione immobiliare. Abbiamo accumulato esperienza, abbiamo investito in tecnologie innovative, abbiamo costruito sul campo una rete di nostri professionisti specializzati", ha spiegato Corrado Passera, CEO e fondatore di illimity.

"Abbiamo sviluppato un paradigma ibrido, un mix formidabile tra business model innovativo e human touch - ha aggiunto Renato Ciccarelli, Responsabile del progetto Quimmo - digitalizzando tutte le fasi di acquisto e vendita, integrando nella piattaforma l'analisi dei big data e mettendo questi strumenti innovativi al servizio dei nostri agenti sul territorio".