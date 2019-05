Illimity, i risultati del primo trimestre 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Illimity, la nuova start-up bancaria digitale, ha chiuso i primi tre mesi del 2019 con un risultato netto negativo per 5,9 milioni di euro in linea con le attese della società e "coerente con la fase di costruzione del nuovo modello di banca".Al 31 marzo 2019 Illimity ha mantenuto una robusta dotazione patrimoniale e di liquidità, con un CET1 ratio pari a circa l'83% e cassa e titoli prontamente liquidabili per circa 430 milioni di euro, che supporteranno l'intero percorso di crescita dei volumi previsto dal piano industriale quinquennale.nel periodo - ha commentato. Abbiamo rispettato tutte le scadenze del piano industriale 2018-2023 e generato solidi volumi di business.e riflette la natura di startup della nuova banca i cui risultati ancora non riflettono tutti i benefici della leva operativa e il contributo ai ricavi delle componenti di earn-out del business Turnaround, che ci aspettiamo in misura significativa nell'orizzonte di piano industriale".