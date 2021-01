(Teleborsa) - Illimity ha concluso una transazione di cessione a Phinance Partners e Sorec avente ad oggetto crediti non-performing per un valore nominale lordo complessivo di circa 129 milioni e riferibili a circa 4.500 posizioni.



Il portafoglio ceduto è composto da crediti unsecured, relativi a posizioni granulari e in prevalenza retail, acquistati dalla banca nel 2019 nell'ambito di un'operazione di investimento in un portafoglio di grande dimensione sul mercato primario.





