illimity Bank si unisce alla piattaforma Open-Es di Eni

(Teleborsa) - illimity Bank si unisce a Open-es, la piattaforma digitale lanciata a inizio anno da Eni in collaborazione con Boston Consulting Group (BCG) e Google Cloud, per supportare lo sviluppo sostenibile delle filiere produttive.

Open-es aspira a creare un'alleanza di imprese e conta oggi 3.000 aderenti rappresentative di oltre 50 settori industriali, impegnate nel coinvolgere le proprie catene del valore (fornitori, clienti e stakeholder in generale) nel percorso di miglioramento delle performance di sostenibilità. Attraverso la piattaforma, che ha una veste semplice ed intuitiva, tutte le imprese possono misurare le proprie performance ESG, analizzare e condividere dati ed esperienze, ottenere piani di sviluppo personalizzati e individuare soluzioni da attuare per migliorare.



illimity è la prima realtà del settore bancario a collaborare allo sviluppo e all'evoluzione della piattaforma, intendendo offrire nel corso del 2022 una gamma completa di servizi e prodotti bancari e soluzioni che possano incentivare e supportare i piani di transizione energetica e crescita sostenibile delle imprese. Sarà inoltre disponibile un'offerta di credito che incorpora le metriche ESG e premia, in maniera modulare, le aziende più sostenibili o quelle impegnate su target e programmi concreti di miglioramento.

Destinata anche a chi vuole collaborare alla realizzazione di una filiera sostenibile, Open-es promuove processi aperti e inclusivi, consentendo alle aziende di collaborare con la propria supply chain, accedere a statistiche e report di dettaglio e migliorare quindi i processi di Procurement Sostenibile. Una soluzione che illimity intende sostenere e promuovere verso le proprie aziende clienti e, in prospettiva, a quelle di B-ILTY, la banca digitale dedicata alle piccole e medie imprese, che verrà lanciata dal Gruppo illimity a inizio 2022.