illimity Bank, Piano punta a utile oltre 240 milioni nel 2025

(Teleborsa) - illimity Bank presenta il piano industriale 2021-2025, che conferma la sua focalizzazione sulle PMI e nel settore dei crediti non performing, assieme allo sviluppo dell'innovazione. Il Piano punta ad un utile netto di circa 60-70 milioni di euro già nel 2021, in crescita a circa 140 milioni di euro nel 2023 e a oltre 240 milioni di euro nel 2025, corrispondenti ad una progressione media annua de 51% circa nel periodo 2020-25. ROE atteso al 10% nel 2021 al 15% nel 2023 ed al 20% nel 2025.

I ricavi sono stimati in crescita di oltre il 30% medio annuo nel periodo 2020-25, raggiungendo oltre 450 milioni di euro nel 2023 e circa 660 milioni di euro nel 2025. Nel corso del Piano è previsto un graduale ribilanciamento del contributo del margine di interesse dal 59% del 2020 al 55% del 2025. Costi operativi previsti in crescita in misura meno che proporzionale rispetto ai ricavi (+14% medio annuo). Leva operativa in progressivo e significativo miglioramento: cost income ratio previsto in calo dal 76% del 2020 a meno del 50% nel 2023 e in ulteriore discesa sotto il 40% entro il 2025.

Confermato l'impegno della Banca a mantenere una robusta capitalizzazione, con un target di CET1 Ratio superiore al 15% in tutto l'orizzonte di Piano e un Total Capital Ratio nell'intorno del 18%. Gli indicatori regolamentari – LCR e NSFR – sono previsti in arco Piano ben al di sopra dei minimi regolamentari, in continuità con la situazione attuale della Banca.

Quanto ai dividendi, è prevista una politica flessibile per massimizzare la creazione di valore per gli azionisti, con la determinazione di un pay-out ratio compreso tra il 20% e il 30% in arco Piano e che verrà calibrato tempo per tempo in funzione della concreta disponibilità di investimenti a elevato ritorno sul capitale. Il primo dividendo sarà a valere sull'utile netto dell'anno 2022 con un payout del 20%. Il valore cumulato atteso è di circa 180 milioni di euro.