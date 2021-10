illimity Bank, finalizzato acquisto di crediti distressed per 350 milioni di euro

1 Minuto di Lettura

Giovedì 7 Ottobre 2021, 10:15







(Teleborsa) - illimity Bank, gruppo bancario fondato da Corrado Passera e quotato sul segmento STAR di Borsa Italiana, ha finalizzato (nel corso del terzo trimestre 2021) l'acquisto di due diversi portafogli di crediti non-performing (NPL) per un valore nominale lordo complessivo di circa 300 milioni di euro (Gross Book Value). I portafogli sono prevalentemente corporate e riferibili a circa mille debitori. Acquisite, inoltre, cinque posizioni "Special Situations Real Estate" classificate unlikely-to-pay (UTP) e NPL, per circa 50 milioni di euro.



I crediti sono stati acquistati sia sul mercato primario che secondario e hanno un Gross Book Value complessivo di circa 350 milioni di euro, di cui circa 158 milioni di euro secured e 192 milioni di euro unsecured. Con queste operazioni, il valore nominale lordo complessivo dei crediti distressed acquistati dalla banca sale a circa 8,5 miliardi di euro.