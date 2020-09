illimity Bank finalizza due operazioni nel segmento senior financing per 12 milioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha finalizzato due nuove operazioni nel segmentoper un ammontare complessivo diLaammonta a. Il sottostante è rappresentato da, del valore nominale lordo di circa 30 milioni di euro, ceduti da diversi intermediari finanziari e acquistati da Borgosesia attraverso un veicolo di cartolarizzazione tra il 2018 e il 2019. Il patrimonio immobiliare a garanzia dei crediti oggetto del finanziamento è rappresentato dasituati prevalentementeSi tratta inoltre di unache prosegue il suo percorso di crescita nell'ambito degli investimenti in asset non performing con sottostante progetti immobiliari in aree residenziali e turistiche.Il, erogato ad un veicolo lussemburghese riconducibileper un ammontare di, ha come sottostante crediti corporate del valore nominale lordo di circa 20 milioni di euro, acquistati nel 2019 da Zetland ea prevalente destinazionein una nota località turistica