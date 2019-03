illimity Bank, due accordi per erogazione finanziamenti su portafogli NPL

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - illimity Bank ha perfezionatonel segmento, per un ammontare complessivo di circadi euro. I finanziamenti sono stati perfezionati cone con unaGli accordi sono garantiti da, prevalentementeclassificati come, per un valore nominale lordo di oltreCon queste due nuove operazioni, il valore deia operatori NPL sale adi euro. Tali finanziamenti sono garantiti da portafogli NPL per un valore nominale complessivo lordo di circa"Il mercato dei finanziamenti connessi ad acquisti di portafogli NPL si sta rivelando più dinamico di quanto ipotizzato", ha affermato, Responsabile Divisione NPL Investment & Servicing di illimity, aggiungendo che la società "grazie alle forti competenze di valutazione di portafogli NPL, si sta affermando come player attivo in questo segmento di business e partner efficace per investitori che vogliano ottimizzare i ritorni su operazioni di acquisto NPL perfezionate in passato o ancora da perfezionarsi".