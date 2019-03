Illimity Bank, conferma target al 2023. Utili a 55-70 milioni nel 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Illimity Bank, la nuova start-up bancaria digitale e specializzata in segmenti ad alto valore aggiunto del mercato delle PMI, che ha debuttato ieri a Piazza Affari, ha alzato il velo sui conti 2018 e sul piano al 2023.L'istituto guidato daconferma i target del piano industriale 2018-2023 che ipotizza un Cost Income Ratio al 2023 inferiore al 30% e un ROE pari al 25%. L'utile netto è previsto raggiungere 280 milioni di euro nel 2023, in crescita da un livello di 55-70 milioni di euro nel 2020, il raggiungimento di 6,6 miliardi di euro di totale attivi e il mantenimento di un CET1 ratio superiore al 15% in tutto l'orizzonte temporale di piano. Tali obiettivi - si legge nella nota dei conti - includono "pienamente gli effetti dei recenti e più sfidanti cambiamenti nello scenario economico e regolamentare".con una perdita di 23,5 milioni in linea con quanto previsto dal piano industriale. Il risultato negativo "include la perdita di 9,4 milioni per l'intero 2018 di Spaxs e tre mesi di Banca Interprovinciale a partire dalla data della Business Combination, negativi per 13,5 milioni a causa dei costi di esecuzione e dei primi investimenti in risorse e sistemi della nuova Banca".con un modello di business particolarmente innovativo che risponde alle opportunità che il nuovo mondo dei servizi finanziari sta creando.della Borsa di Milano. Illimity è oggi operativa, la squadra di management è completata e già 200 illimiters sono a bordo" - ha commentato l'Amministratore Delegato, Corrado Passera -. "Illimity inizia l'anno 2019 con una dotazione patrimoniale e di liquidità significativa, da investire nella robusta pipeline di business costruita in questi mesi., che già recepiscono sia i cambiamenti di scenario che regolamentari avvenuti dal luglio scorso ad oggi".