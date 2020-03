illimity Bank, CdA appèrova bilancio e operazione IT Auction

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il CdA di illimity Bank ha approvato il progetto di bilancio 2019, che chiude con 3 miliardi di euro di attivi ed un risultato netto negativo per 16,1 milioni di euro, nonostante il risultato positivo del quarto trimestre. L'approvazione del progetto di bilancio include la proposta di destinazione della perdita a nuovo.Approvata anche l'operazione di acquisti del residuo 30% a IT Auction, quota ancora detenuta dalla cordata di soci che avevano già ceduto alla Banca il 70% sulla base dell'accordo annunciato a giugno 2019. L'operazione sarà realizzata mediante aumento di capitale sociale della Banca riservato agli attuali azionisti di IT Auction, del valore di 7,7 milioni, da liberarsi in natura mediante il conferimento da parte degli attuali soci del veicolo Core che detiene unicamente le quote rappresentative del restante 30% del capitale sociale. A fronte del conferimento, saranno emesse nuove azioni ordinarie illimity, al prezzo di emissione di 10,0037 euro.La Banca comunica inoltre che il Consigliere Sigieri Diaz della Vittoria Pallavicini ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di amministratore indipendente.