© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'Assemblea straordinaria diha approvato all'unanimità dei presentirelativi alla creazione di unaLa Joint Venture, annunciata lo scorso 22 settembre, rappresenta landustriale nel mercato italiano dell', nuovo ambito di espansione e di sviluppo dei servizi finanziari digitali. HYPE, che già conta 1,3 milioni di clienti,grazie alle sinergie tecnologiche, commerciali e manageriali generate dall'integrazione nella società del ramo di azienda di Open banking che illimity era in procinto di lanciare sullo stesso segmento dimercato. L'integrazione delle due piattaforme genererà valore rilevante per tutti gli stakeholder con un obiettivo di utile netto di HYPE pari a 3,5 milioni di euro nel 2023 e 17 milioni nel 2025 e un impatto positivo sul risultato netto di illimity già nel 2021, in crescita a circa 10 milioni di euro nel 2023 e circa 20 milioni di euro nel 2025.Nel dettaglio, l'operazione di aumento di capitale prevede unmedianteemissione di 5.358.114 azioni ordinarie illimity, da liberarsimediante conferimento delle partecipazioni rappresentanti ile l'eventuale emissione di ulteriori 1.034.170 azioni ordinarie illimity, prive di valore nominale,al raggiungimento da parte di HYPE direlativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e di ulteriori 1.063.717 azioni ordinarie illimity, a titolo di earn-out al raggiungimento da parte di HYPE di obiettivi di performance relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. E' previsto poi undi euro mediante emissione di 1.984.488 azioni ordinarie illimity, da liberarsi