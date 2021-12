Illimity assiste Svas Biosana e continua la crescita nell'Equity Capital Markets

(Teleborsa) - illimity Bank, il gruppo bancario fondato da Corrado Passera e quotato su Euronext STAR Milan, ha agito in qualità di Joint Global Coordinator nell'ambito del processo di ammissione e successiva quotazione sul mercato Euronext Growth Milan di SVAS Biosana, società campana attiva nella produzione e distribuzione di dispositivi medici destinati alle strutture sanitarie pubbliche e private. Si tratta della terza società accompagnata con successo nel processo di quotazione, dopo l'ingresso da parte di illimity nel mondo dell'Equity Capital Markets (avvenuto a marzo del 2021).

illimity ha contribuito alle attività di set-up e di book-building dell'operazione di quotazione di SVAS Biosana, che si è caratterizzata per l'elevato interesse da parte del mercato, il quale ha consentito di chiudere l'offerta in anticipo. La società ha ricevuto ordini per un controvalore di circa 66 milioni di euro, superiore di oltre 3 volte al massimo complessivo dell'offerta, e l'ammontare complessivo del collocamento è di 23 milioni di euro (comprensivi di greenshoe). Le operazioni di IPO perfezionate dal team illimity Bank a partire da giugno 2021 hanno prodotto una raccolta complessiva pari a circa 60 milioni di euro.

"Siamo felici di aver supportato SVAS Biosana, in qualità di Joint Global Coordinator, nel processo di quotazione su Euronext Growth Milan - ha commentato Francesco Mele, Chief Financial Officer and Head of Central Functions di illimity - Siamo orgogliosi di aver contribuito a presentare agli investitori un'altra storia di eccellenza, chiudendo il processo di book-building con un giorno di anticipo e raccogliendo un forte interesse da parte del mercato". "illimity, grazie alla sua piattaforma di Capital Markets e alle sinergie con la divisione Growth Credit della banca, continuerà ad accompagnare in borsa tutte quelle PMI italiane che intendono valorizzare il proprio potenziale attraverso la quotazione", ha aggiunto.