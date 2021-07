Illimity, assemblea approva aumento capitale riservato a Gruppo ION

Giovedì 29 Luglio 2021, 15:15

(Teleborsa) - L'Assemblea degli Azionisti di illimity Bank, riunitasi sotto la presidenza di Rosalba Casiraghi, ha approvato all'unanimità l'aumento di capitale sociale riservato al Gruppo ION, parte della più ampia alleanza strategica tra i due Gruppi.

Nell'ambito del nuovo Piano Strategico 2021-25, presentato al mercato il 22 giugno scorso, la tecnologia si conferma fattore critico di successo per illimity, che ha quindi siglato un accordo di collaborazione ad ampio spettro con il Gruppo ION. Tale partnership si realizzerà attraverso un accordo di licenza d'uso sui sistemi informativi sviluppati da illimity ed accordi di collaborazione di lungo periodo che potranno generare importanti sinergie in settori e servizi cruciali quali, tra gli altri, data analytics, credit scoring, market intelligence.

Nel dettaglio, l'operazione di aumento di capitale, approvato dall'Assemblea a seguito delle autorizzazioni rilasciate dalle Autorità di Vigilanza, prevede un aumento di capitale sociale per un importo complessivo massimo pari a 57.535.660 euro, mediante emissione di massime 5.753.566 azioni ordinarie illimity, da liberarsi in denaro e riservata a ION Investment Corporation.

E' prevista poi l'emissione di warrant da assegnarsi, a titolo gratuito, in abbinamento alle azioni e aumento del capitale sociale a servizio di tali warrant, a pagamento, per un importo complessivo massimo pari a 30.114.900 euro, mediante emissione di massime 2.409.192 azioni ordinarie illimity, da liberarsi in denaro a seguito dell'esercizio degli warrant (da effettuarsi tra marzo e luglio 2022) e riservata a ION Investment Corporation.

"Dopo aver ricevuto l'autorizzazione della Autorità di Vigilanza, oggi anche i nostri azionisti hanno approvato l'aumento di capitale che sancisce l'alleanza strategica ad ampio spettro con il Gruppo ION e l'ingresso nel capitale di questo azionista di lungo periodo. Con Andrea Pignataro condivido una visione di fortissima innovazione. Da questa partnership ci aspettiamo sinergie tecnologiche e

commerciali molto significative che creeranno valore per tutti gli azionisti, ha commentato l'Ad Corrado Passera.