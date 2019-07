Illimity, arriva l'acquisizione di NPL

(Teleborsa) - illimity Bank ha finalizzato due nuove operazioni con Banca MPS nel segmento dei crediti non-performing (NPL) e unlikely to pay (UTP) per un valore di circa 700 milioni di euro.



Con queste due operazioni, il valore nominale dei crediti NPL acquistati ad oggi raggiunge i 3 miliardi di euro. Circa 240 milioni si riferiscono ad un portafoglio di crediti erogati nei confronti dei debitori nel mercato agricolo e circa 450 ad un portafoglio composto da posizioni corporate unsecured.



Ne ha parlato il Responsabile Divisione NPL di illimity, Andrea Clamer, che ha dichiarato: "L'accordo siglato è importantissimo, perchè l'ambito agricolo è quello deciso per farlo diventare un player di riferimento. Abbiamo raggiunto i 3 miliardi di valore e siamo particolarmente soddisfatti delle operazioni e continueremo a lavorare per raggiungere nuovi importanti traguardi". © RIPRODUZIONE RISERVATA