illimity, acquista NPL corporate per 285 milioni

(Teleborsa) - illimity Bank ha acquistato due portafogli di crediti non-performing (NPL) corporate per un valore nominale lordo complessivo di circa 285milioni di euro (gross book value).Il, composto da crediti NPL nei confronti di debitori corporate secured, è stato acquistato da un primario operatore attivo nel settore dei non-performing loans per un. Ilaccordo è stato siglato con Unicredit per l'acquisto di crediti NPL nei confronti di debitori corporate prevalentemente secured dal, specializzata nell'acquisizione e nella gestione di crediti distressed corporate,- con Sorec Srl, Phinance Partners Spa e CGM Italia SGR Spa - laper unSi tratta di crediti nei confronti di oltre 15.000 debitori retail unsecured rilevati nell'ambito di un'operazione di acquisto di crediti NPL prevalentemente corporate. La cessione dei crediti è stata realizzata a valori in linea con il piano industriale della Banca, che conferma il posizionamento strategico in ambito esclusivamente corporate.Con queste operazioni, illimity, il cui portafoglio di crediti ha raggiunto circa 5,6 miliardi di euro di valore nominale lordo complessivo, si conferma uno degli operatori più dinamici nel mercato dei crediti distressed.