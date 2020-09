ILLA riceve nuovo ordini dagli USA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - ILLA ha ricevuto unda un importante cliente statunitense. L'azienda nel corso di pochi mesi è riuscita ad entrare in un nuovo importante mercato come gli USA, fornendo un cliente leader nel settore in quell'area."Sono particolarmente soddisfatto per questo terzo ordine che riceviamo dal mercato statunitense - dichiara Pierpaolo Marziali, Amministratore Delegato di ILLA – che consolida una relazione con questo partner commerciale e conferma il nostro impegno nello sviluppo del business e del prodotto, su cui abbiamo speso molte risorse".si sono registratidi euro per l'intero anno, con un peso deldel fatturato globale. Per l'anno in corso, fortemente colpito dalla crisi del Covid-19, prevediamo di chiudere l'esercizio intorno ai 25 milioni di euro, con IKEA che si attesta a circa 3 milioni di euro, rispetto ai 14/15 milioni di euro del 2019.