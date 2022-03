ILLA, Luciano Castelli entra in CdA come consigliere Indipendente

Venerdì 11 Marzo 2022, 18:30







(Teleborsa) - ILLA, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione e commercializzazione di pentolame in alluminio con rivestimento antiaderente, ha nominato per cooptazione in CdA l'avvocato Luciano Castelli in sostituzione dell'avvocato Daniele Discepolo (che ha rassegnato le proprie dimissioni lo scorso 23 novembre 2021 per motivi personali).



Castelli, che da oggi entra a far parte del consiglio di amministrazione di ILLA come consigliere non esecutivo indipendente, rimarrà in carica fino alla prossima assemblea dei soci. Il professionista vanta un'esperienza pluriennale nell'ambito del diritto societario e ha ricoperto ruoli in realtà societarie di respiro internazionale, si legge in una nota.







(Foto: © rawpixel)