Illa conferma sospensione attività stabilimenti in provincia di Parma e Brescia

(Teleborsa) - Illa, società quotata sul Mercato AIM Italia, conferma la sospensione dell'attività produttiva condotta presso gli stabilimenti di Noceto (PR) e Cellatica (BS) con effetto immediato e sino al 3 aprile 2020.



restano operative le attività amministrative e commerciali, nel rispetto delle norme vigenti a tutela della salute dei lavoratori. La società si riserva di valutare tutte le misure straordinarie a sostegno delle imprese per far fronte all'emergenza sanitaria, contenute nel "DL Cura Italia" varato dal Governo il 16 marzo.



Gli effetti economici causati dalla pandemia in essere, al momento sono di difficile valutazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA