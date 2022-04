ILLA, CdA decaduto dopo dimissioni consiglieri Rega e Coriani

Venerdì 8 Aprile 2022, 08:00







(Teleborsa) - ILLA, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione e commercializzazione di pentolame in alluminio con rivestimento antiaderente, ha comunicato che il consigliere Massimiliano Rega ha rassegnato le proprie dimissioni per motivi personali con effetto immediato. Sempre per motivi personali, ha rassegnato le proprie dimissioni anche Gianni Coriani, ma con efficacia a far data dal 28 aprile 2022.



A far data dal 28 aprile 2022 verrà quindi a mancare la maggioranza degli amministratori in carica e l'intero CdA dovrà intendersi decaduto. La convocanda assemblea del 28 aprile 2022 in prima convocazione, e del 29 aprile in seconda convocazione, sarà chiamata a rinnovare l'intero consiglio di amministrazione.