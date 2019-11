Iliad vola in Borsa a Parigi: +17%

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Lae l'aumento dellafa volare il titolo diNel dettaglio, il buy-back ammonta a, pari a un premio del 2, e riguarda un, pari alL'operazione - spiega la società - saràgarantito dall'Ottimi i numeri ancheper il gruppo transalpino che chiude icontro i 530.000 del secondo e i 472.000 del primo.Il gruppo di tlc fa inoltre sapere che staverso l'obiettivo dei 3.500 siti installati entro la fine del 2019, con 700 nuovi siti nel trimestre per un totale di 3.100 a fine settembreIliad in Italia segna nei .Continua anche l'e centri commerciali per un totale di oltre 700 Simbox in tutta Italia.