Iliad triplica i ricavi: 427 milioni nel 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, acquisendodell'anno e portando ain 18 mesi, dal lancio del nostro Paese.Lo rende noto il Gruppo, sottolineando che il. Nel 2019 sono stati, chiudendo il 2019 con"La trasparenza nel rapporto con le persone che hanno scelto Iliad e la fiducia costruita in quasi due anni di attività, ci rendono orgogliosi e pronti ad affrontare i prossimi mesi con grande forza", ha commentato, Ad di Iliad Italia.per i propri utenti e la connettività utile per condurre le attività necessarie in queste circostanze".Il nuovo obiettivo è die si conferma, inoltre, quello dei, puntando a raggiungere un equilibrio in termini di ebitda con meno del 10% di quota di mercato.e presenta unin forte crescita rispetto al 2018, anche grazie alla