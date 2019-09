Iliad, oltre 4 milioni di clienti in Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - A 14 mesi dal lancio,Il gruppo francese, insieme a tale risultato, nei primi sei mesi dell'anno ha anche riportato. Questi numeri li comunica direttamente Iliad in una nota odierna. La società inoltre sottolinea ladai precedenti 472mila registrati nei tre mesi precedenti.per continuare a offrire un servizio di sempre migliore qualità ai suoi utenti", scrive sempre nello stesso documento la Compagnia, confermando di proseguire nello sviluppo della sua rete mobile.Infine, per quanto riguarda i dati complessivi raggiunti dal Gruppo,ha visto undi euro rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.mentre il, appesantito dall'aumento delle perdite operative subite in italia a 108 milioni,Il titolo sulla Borsa di Parigi, a 92,60 euro vive un rosso del 2,40%.