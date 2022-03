Iliad chiude 2021 in forte crescita: superati 8,5 milioni di utenti in Italia

Martedì 22 Marzo 2022, 10:30







(Teleborsa) - Iliad Italia ha chiuso l'esercizio 2021 con oltre 8,5 milioni di utenti ed una quota di mercato superiore al 10%. L'operatore mobile francese ha archiviato il periodo con un fatturato in aumento del 19% a 802 milioni di euro ed un EBITDA per la prima volta positivo di 80 milioni di euro.



L'azienda ha contribuito allo sviluppo del settore mobile in Italia, con investimenti pari a 413 milioni di euro, principalmente destinati all'implementazione della propria infrastruttura di rete radio mobile in tutto il Paese con più di 8.700 siti attivati.



Cresciuta anche la rete distributiva con con oltre 3.500 punti vendita, di cui 25 flagship store, più di 1.200 iliad Corner, oltre 2.000 iliad Express presso la GDO e più di 350 iliad Point in edicole e tabaccherie.



Nel complesso, il Gruppo Iliad si conferma il sesto operatore del Continente ed ha chiuso l'esercizio 2021 con un fatturato di 7,5 miliardi di euro e un EBITDAaL in crescita del 51% a 2,95 miliardi.



(Foto: © Cristian Storto / 123RF)