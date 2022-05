ILBE, ricavi in calo in 1° trimestre. Nuove produzioni in Q2

(Teleborsa) - Iervolino & Lady Bacardi Entertainment (ILBE), global production company quotata su Euronext Growth Milan ed Euronext Growth Paris, ha chiuso il primo trimestre con ricavi consolidati pari a 26,9 milioni di euro, in calo del 39,8% rispetto ai 44,5 milioni di euro al 31 marzo 2021 per l'effetto del completamento della produzione Artic Friends, mentre le nuove produzioni animate in corso (Baby Puffins & Bunny) inizieranno le prime consegne nel secondo trimestre 2022, unitamente alle altre produzioni filmiche (Puffins, State of Consciousness, Muti, Giving back 2 e Giving back 3, In the fire).

L'EBIT risulta pari a 4 milioni di euro (rispetto a 5,9 milioni al 31 marzo 2021), al lordo di 0,3 milioni di oneri non ricorrenti della capogruppo riferiti ad ulteriori costi smart-working. La marginalità di periodo sale al 14,9% rispetto al 13,3% nel primo trimestre 2021 grazie all'effetto di alcune azioni di performance improvement gestionali. La Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31 marzo 2022 presenta un saldo debitorio di 28,9 milioni di euro, rispetto a 29,3 milioni al 31 dicembre 2021. Il backlog è pari a 152,4 milioni di euro nell'arco di tre esercizi, di cui circa la metà relativa alle attività nel 2022.