ILBE, dal 12 gennaio doppia quotazione su Euronext Growth di Parigi

(Teleborsa) - Iervolino & Lady Bacardi Entertainment (ILBE), global production company quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato che dal 12 gennaio sarà efficace il dual listing su Euronext Growth Paris, con ISIN "IT0005380602" e ticker "ALIE". "Questa quotazione secondaria a Parigi denota la nostra volontà di attirare nuovi investitori che potranno partecipare alla futura crescita del gruppo, grazie a un mercato che è cresciuto di importanza in Europa negli ultimi anni", ha commentato Andrea Iervolino, CEO e primo azionista. Fondata a Roma nel 2011 da Andrea Iervolino e Monika Bacardi, ILBE è una società di produzione e co-produzione focalizzata sulla creazione e produzione di contenuti media (tra cui film, tv-show, web series).

"Crediamo che la nostra azienda beneficerà del fiorente settore Media & Entertainment francese, in particolare affiancandosi a società che consideriamo comparabili e raggiungendo quindi una nuova comunità di investitori molto ricettivi alla nostra attività - ha aggiunto Iervolino - ILBE è pronta a fare il prossimo passo nel suo sviluppo facendo leva su un grande ecosistema di talenti interni e partner esterni. Diamo il benvenuto a tutti i nostri futuri azionisti". Un altro obiettivo della quotazione secondaria è incrementare la liquidità delle proprie azioni ordinarie, anche grazie alla stipula di un contratto di liquidità, spiega una nota.

Secondo quanto già riportato nel bilancio consolidato semestrale al 30 giugno 2021, l'azienda ha un backlog di circa 44 milioni di euro e progetti in sviluppo per circa 349 milioni di euro nei prossimi tre anni (2022-2024). ILBE si dice pronta a valutare nel prossimo futuro opportunità di M&A, avvalendosi anche dei diritti di proprietà intellettuale della propria pipeline di produzioni animate. Inoltre, nel settore del Digital Advertising, la società intende concentrare le sue attività per sviluppare pubblicità rivolta agli utenti finali e sui contenuti pubblicitari premium, con un'offerta strutturata per canali verticali.

Oggi ILBE ha completato con successo tre produzioni cinematografiche (La rosa velenosa, Aspettando i barbari e Dillo come una donna), oltre a 190 episodi della web serie Arctic Justice e 129 episodi della serie Puffins. La società ha anche un catalogo di film e di serie animate in produzione non ancora rilasciati (State of Consciousness, Dakota, Beautiful Sleeping Babies, Lamborghini, Muti, Puffins: Impossible, The Christmas Witch and Christmas Thieves,). Inoltre, ILBE ha concesso in licenza i diritti del suo catalogo relativi a 26 film, che commercializza in Italia.