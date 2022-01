ILBE avvia produzione di "In the Fire". Accordo con Saban Film

(Teleborsa) - Iervolino & Lady Bacardi Entertainment (ILBE) ha annunciato l'avvio della produzione della pellicola "In the Fire". Il progetto prevede un accordo con Saban Film LLC per la cessione di diritti di distribuzione della pellicola per 1,5 milioni di dollari, per alcuni territori tra cui USA, Canada, UK, Australia, Francia e Germania, afferma in una nota la global production company quotata su Euronext Growth Milan ed Euronext Growth Paris. Sono previsti ulteriori ricavi derivanti da accordi in fase di finalizzazione con altri clienti. La produzione beneficia inoltre dei government grant previsti dalle diverse legislazioni.

"Siamo lieti di iniziare questa nuova avventura insieme ad un partner di prestigio come Saban Film, player di primo piano nell'universo media nord americano - ha commentato il presidente e fondatore di ILBE Andrea Iervolino - L'accordo rappresenta un passo avanti nella nostra strategia di crescita, e arriva poco dopo l'approdo su un nuovo mercato a livello europeo. È quindi una conferma della nostra dedizione, nonché del nostro impegno a collaborare con interlocutori internazionali per realizzare opere di qualità rivolte al mercato globale".