Il latte sardo arriverà in Cina: via all'accordo da 41 milioni

Il latte sardo andrà in Cina. Ma il contratto di svilippo da 41 milioni (12,2 concessi dall'Agenzia per lo sviluppo e 2,1 dalla Regione Sardegna) è soltanto l'inizio di un percorso ben più promettente. Nel comune di Borore (Nuoro) sarà realizzato un nuovo stabilimento per produrre latte in polvere per bambini destinato al mercato cinese. Alimenta, infatti, è controllata al 60% da una società di Hong Kong e per il restante 40% dal gruppo sardo Cualbu, attivo nel settore immobiliare. Il nuovo sito sarà tecnologicamente all'avanguardia: oltre la metà degli investimenti, infatti, rientrano nelle innovazioni del piano nazionale Industria 4.0. Verrà quindi completamente sostituita l'attuale sede produttiva, ormai non più compatibile con i programmi di crescita dell'azienda e con il livello qualitativo dei prodotti.

Il piano di sviluppo porterà alla creazione di 29 nuovi posti di lavoro che a regime diventeranno 80. Ci saranno inoltre ricadute positive sull'intera filiera e sull'indotto, costituito dagli allevatori sardi e dai produttori locali attivi nel settore della trasformazione lattiero-casearia, da cui Alimenta acquista il siero. Entro il 2022 verranno prodotte 10.400 tonnellate di latte in polvere infant formula a base di latte ovino, caprino e vaccino e 3.400 tonnellate di formulati base. I prodotti partiranno dallo stabilimento in provincia di Nuoro già confezionati in barattoli e approderanno tutti nel mercato cinese, dove si registra una crescente domanda di latte in polvere per l'infanzia.

