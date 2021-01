© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Da domenica,, tante Regioni saluteranno laper entrare in quellacolore principale di cui si tingerà loDa quanto si apprende dal Ministero della Salute,, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà nelle prossime ore unain zona rossa.passano in area arancione: Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle D'Aosta.in areaCalabria, Emilia-Romagna e Veneto. La Campania insieme ad altre 5 regioni/PA r: Sardegna, Basilicata, Toscana, Provincia Autonoma di Trento, Molise.Intanto, sul fronte deiSi osserva une non gestibile nel Paese dovuto ad un aumento diffuso della probabilità di trasmissione di SARS-CoV-2 in un contesto in cui l'impatto sui servizi assistenziali rimane alto nella maggior parte delle Regioni/PPAA. L'indice Rt è stato pari a 1,09 in aumento da cinque settimane: è quanto evidenzia la bozza del monitoraggio settimanale del ministero della Salute e dell'Istituto superiore di sanità.Nellae (dal 4 al 10 gennaio), si osserva undella(183,36 per 100.000 abitanti). L'incremento dell'incidenza è stato "relativamente contenuto grazie alle misure di mitigazione adottate nel periodo festivo". Ma a Napoli, ad esempio, il contagio Covid è in aumento del 18% dopo le festività natalizie."Questa settimana si conferma ilnel Paese già osservato la settimana precedente".Undici Regioni/PPAA riportano una classificazione di(contro 12 la settimana precedente),(di cui 4 ad alto rischio di progressione a rischio alto nelle prossime settimane) eIl Premiernel frattempo, ha firmato ilcon le misure per il contrasto all'emergenza Covid. La nuova stretta entrerà in vigore nelle prossime ore. Nelle giornate festive e prefestivei negozi all'interno di mercati, centri, gallerie e parchi commerciali, a eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.