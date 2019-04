Il vino batte la crisi: nel 2018 crescono i ricavi (+7,5%) per le aziende italiane

Ultimo aggiornamento: 17:37

(Teleborsa) - Ilcontinua aall'estero ma anche sul mercato domestico. Secondo il rapporto dell'Area studi dinelaumenta ildelle società italianegrazie alla buona performance dell'export (+5,3%) ma soprattutto al consistente contributo delle vendite domestiche (+9,9%).Aumentano anche gli(+3,7%), gli(+25,9%) e c'è ottimismo sulle. Punte di diamante dell'industry si confermano le aziende. Anche l'aggregato dei 14 maggiori produttori- La notevole crescita del fatturato delle principali società italiane attive nel settore vinicolo rappresenta un risultato importante, specialmente se confrontato con quello della manifattura (-7,2%) e dell'industria alimentare (-4,6%). Rispetto al 2013 l'incremento del fatturato è ancora più evidente (+27,1%), così come l'aumento dell'export (+31,9%) e del fatturato domestico (+22,4%).L'82,6% degli intervistati prevede di non subire un calo delle vendite; il 10,5% crede in un aumento del fatturato in doppia cifra e il 17,4% si aspetta una flessione dei ricavi. In generale, regna un certo ottimismo anche se sembrano remote le possibilità di ripetere l'exploit del 2018. Le attese per l'export seguono la stessa prospettiva ma con più fiducia, specialmente tra i