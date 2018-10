Il verdetto di Bruxelles affonda i mercati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si chiude una giornata negativa perche archivia le contrattazioni in ribasso, assieme agli altri Eurolistini. A pesare un rischio che è diventato realtà. Dopo le dure critiche Bruxelles è passata a ai fatti e ha chiesto all'Italia di ripresentare una nuova Legge di Bilancio entro tre settimane.La decisione, insieme al severo verdetto di Moody's che, la scorsa settimana, ha tagliato il rating dell'Italia pesa non solo sui listini azionari ma anche sullo spread che è ritornato oltre quota 300 a 313 punti base, con un incremento di 12 punti base, con il rendimento deldecennale pari al 3,55%.pesante Francoforte che segna una discesa di ben -2,17 punti percentuali. Calo deciso per Londra che segna un -1,24%. Giornata no per Parigi che arretra dell'1,69%.in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con il FTSE MIB che accusa una discesa dello 0,86%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da cinque cali consecutivi, iniziata mercoledì scorso. Sulla stessa linea, chiude in retromarcia il FTSE Italia All-Share che scivola dell'1,04%.Scivolano sul listino milanese tutti i settori. Tra i peggiori della lista di, in maggior calo i comparti materie prime (-3,93%), alimentare (-3,11%) e sanitario (-2,99%).Tra lea grande capitalizzazione, in primo piano Luxottica che mostra un forte aumento del 3%. Fa bene Mediaset, con un importante progresso del 2,96%. In luce Fiat Chrysler, con un ampio progresso dell'1,27%. Tonica Brembo che registra una plusvalenza dello 0,79%., invece, si sono verificati su Saipem, che ha archiviato la seduta a -4,95%.In calo Moncler che arretra del 4,10%. In apnea Tenaris che arretra del 3,94%. Tonfo di Banca Generali che mostra una caduta del 3,62%.Al Top tra le azioni italiane a, De' Longhi (+2,24%), Cementir (+1,84%), Juventus (+1,50%) e Gima Tt (+0,72%).i, invece, si sono abbattuti su Danieli, che ha archiviato la seduta a -8,53%. Lettera su Reply, che registra un importante calo del 6,92%. Affonda Datalogic, con un ribasso del 5,37%. Crolla Carel Industries con una flessione del 5,06%..