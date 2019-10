Il Tribunale di Roma, Prima sezione civile, nella causa RG 7710/2013 promossa da Cesare Fusco contro Il Messaggero Spa, Mario Orfeo, Massimo Giuseppe Martinelli, Valentina Errante, Cristiana Mangani e gli eredi di Marco De Martino, ha emesso la sentenza n. 15446/2016, così disponendo:

- dichiara che le notizie diffuse dal quotidiano Il Messaggero negli articoli in data 5.4.2011 a fi rma Mangani; due articoli in data 6.4.2011, alla pagina 10, rispettivamente a fi rma Martinelli e a fi rma Errante e alla pagina 33 a fi rma De Martino, nella parte riferita all’attore Fusco Cesare, come indicato in motivazione, hanno carattere diffamatorio e lesivo dell’onore e della reputazione dello stesso;

- condanna, in solido, i convenuti al risarcimento del danno, in favore di Fusco Cesare, nella misura di € 40.000,00; condanna Martinelli Massimo Giuseppe, Errante Valentina, Mangani Cristiana e le eredi per di De Martino Marco alla riparazione pecuniaria ex art. 121.47/1948 nella misura di € 1.000,00 ciascuno;

- dispone la pubblicazione della presente sentenza per estratto sui quotidiani Corriere della Sera e Il Messaggero a cura e spese delle parti convenute, entro trenta giorni dalla notifi cazione della presente sentenza, autorizzando sia da ora parte attrice, ove tale ordine non fosse adempiuto nel termine indicato, a provvedere direttamente a tale pubblicazione ponendo a carico dei convenuti soccombenti, in solido, le relative spese, nonché su Il Messaggero on line per 7 giorni consecutivi;

- condanna i convenuti, in solido, al pagamento delle spese processuali, in favore della parte attrice, che liquida in complessivi € 7.500 per compensi, € 1.056,00 per esborsi, oltre accessori per legge.

