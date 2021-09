Il Tesoro emetterà nel 4° trimestre nuovi BTP a 3, 7 e 10 anni

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha comunicato quali nuovi titoli emetterà nel quarto trimestre del 2021. Saranno offerti BTP a 3 anni, scadenza 15/12/2024, per un ammontare minimo dell'intera emissione pari a 9 miliardi di euro, BTP a 7 anni, scadenza 15/02/2029, per un ammontare minimo dell'intera emissione pari a 10 miliardi di euro e BTP a 10 anni, scadenza 01/06/2032, per un ammontare minimo dell'intera emissione pari a 10 miliardi di euro.



"L'ammontare minimo si riferisce all'intera emissione, ovvero al valore che il circolante del titolo dovrà necessariamente raggiungere prima di essere sostituito da una nuova emissione sulla stessa scadenza", si legge in una nota del Tesoro, dove viene anche sottolineato che "durante il quarto trimestre, potranno altresì essere emessi ulteriori nuovi titoli sulla base delle condizioni dei mercati finanziari".



Sempre nel quarto trimestre del 2021, saranno inoltre offerte ulteriori tranche dei seguenti titoli in corso di emissione: BTP 29/07/2021 – 30/01/2024,cedola 0,00%; BTP 15/07/2021 – 15/08/2024, cedola 0,00%; BTP 01/08/2021 – 01/08/2026, cedola 0,00%; BTP 17/05/2021 – 15/07/2028, cedola 0,50%; BTP 01/06/2021 – 01/12/2031, cedola 0,95%.



Il MEF si riserva inoltre la facoltà di offrire ulteriori tranche di titoli nominali in corso di emissione con scadenza superiore ai 10 anni e indicizzati all'inflazione anche al fine di tenere conto di eventuali dislocazioni sul mercato secondario di detti titoli. Infine, il MEF potrà offrire ulteriori tranche di titoli a medio e lungo termine, zero coupon (CTZ), nominali – a tasso fisso e variabile (CCTeu) – e indicizzati all'inflazione, non più in corso di emissione, per assicurare l'efficienza del mercato secondario.