Il TAR del Lazio sospende l'OPA di Sparkasse su Civibank

(Teleborsa) - La Presidente della Sezione II-quater del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per il Lazio ha deciso di accogliere la richiesta di sospensione provvisoria dell'OPA promossa da Sparkasse su CiviBank fino alla decisione della Seconda Sezione Quater del TAR alla quale è stata assegnata la trattazione del ricorso promosso da CiviBank. Il provvedimento, di natura tecnica, non comporta alcuna valutazione sul merito. Vista la sua brevità (solo sei giorni), dovrebbe essere finalizzato unicamente a consentire la trattazione collegiale dell'istanza cautelare di CiviBank.

Sparkasse ha affermato di confidare che il ricorso sarà rigettato in quanto inammissibile ed infondato (come ritenuto anche da Consob e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze) e che il provvedimento del TAR abbia solo l'effetto di aver rimandato la chiusura dell'OPA.

"La decisione di oggi non rappresenta una valutazione sull'ammissibilità o fondatezza del ricorso, ma solo una misura cautelare, che in quanto tale è provvisoria - ha commentato il presidente di Sparkasse, Gerhard Brandstatter - Continuiamo a ritenere infondate le ragioni di CiviBank e crediamo ancora una volta che tutto ciò stia solo creando danni alla banca e disagi agli azionisti". "Quando si tratterà di entrare nell'esame della questione apparirà chiaro che quanto promosso da CiviBank non ha senso e si rivelerà essere stata un'inutile perdita di tempo per tutti", ha aggiunto l'amministratore delegato e direttore generale Nicola Calabrò.