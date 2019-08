Il Sud registra crescita record a luglio, Bari spicca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -Infatti l'Italia settentrionale a luglio non va oltre la media nazionale, mentre, seguito dalle Isole (0,5%)., che inaspettatamente supera Bolzano (1,0%). Chiude il podio sempre il Mezzogiorno con Catania (0,9%) affiancata da Modena, Trieste e Verona.: Bologna (-0,1%), Ravenna, Livorno e Ancona (-0,3% in tutti e tre i casi). A giugno il Meridione aveva mostrato il tasso più elevato, pari passo con il Nord Est (0,8%), in controtendenza rispetto al 2018 e al 2017, dove il Sud era stato certificato in ultima posizione.Il 2019 offre uno scenario decisamente diverso, con tutto il Mezzogiorno risollevato,. Per lugli 2019,, la graduatoria è aperta dall'Abruzzo (0,9%) e si registrano dati sopra la media nazionale da Puglia (0,8%), Sicilia e Calabria (0,6% in tutte e due).Bari, come già anticipato,. La tendenza è dunque positiva ma andrà mantenuta anche nelle stagioni con minor afflusso di turisti.