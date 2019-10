Il Sole 24 Ore, Tribunale di Milano accetta richiesta di patteggiamento

(Teleborsa) - Il Tribunale di Milano ha accettato, in data odierna, la richiesta di patteggiamento presentata dal Sole 24 Ore in data 24 settembre 2019.

La decisione del Tribunale di Milano, che va ad aggiungersi all'archiviazione del procedimento sanzionatorio Consob nei confronti della Società, permette al Gruppo 24 ORE di chiudere un capitolo del passato.



La Società potrà così concentrarsi sulle tematiche industriali e continuare con lo sviluppo in atto, che ha già visto in questi mesi il varo di numerose iniziative editoriali innovative.



Al momento a Piazza Affari il titolo vive un calo dello 0,38%.



