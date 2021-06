Il Sole 24 Ore, scendono aderenti al patto parasociale: percentuale invariata

1 Minuto di Lettura







(Teleborsa) - Il Sole 24 Ore, gruppo editoriale quotato sull'MTA di Borsa italiana, ha comunicato alcune variazioni dei soggetti aderenti alle pattuizioni parasociali concordate nel febbraio 2019 tra Confindustria e 53 altre associazioni ed enti appartenenti al sistema confindustriale.



In particolare, il numero delle associazioni aderenti si è ridotto da 53 a 51, per effetto di un'operazione di fusione che ha coinvolto alcune associazioni aderenti e della cessione (già comunicata il 3 giugno) della partecipazione detenuta da Sicindustria a favore di Confindustria, con conseguente uscita di Sicindustria dal patto. La percentuale complessiva di azioni apportate al patto (pari al 68,549% del capitale) non ha subito variazioni.