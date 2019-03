Il Sole 24 Ore, risultati 2018 in miglioramento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Sole 24 Ore chiude il 2018 con un Ebitda in miglioramento di 18,2 milioni (da -8,6 a +9,5 milioni) al netto degli oneri e proventi non ricorrenti rispetto al 31 dicembre 2017;che passa da -21,9 a +0,5 milioni ed unache si riduce da -19,7 a -1,3 milioni.consolidata negativa per 5,9 milioni (positiva per 6,6 milioni al 31 dicembre 2017) principalmente per il pagamento di oneri non ricorrenti relativi alle uscite incentivate liquidate nell'esercizio.consolidati invece sono stati pari a 211,3 milioni, in calo del 4,8% nel confronto con il 2017.l'obiettivo del Gruppo consisterà "in unanche attraverso iniziative volte a perseguire ile una, pur garantendo adeguati investimenti commerciali a supporto dei ricavi e in tecnologie abilitanti nuovi modelli operativi e di business, e mantenendo un adeguato equilibrio finanziario".