Il Sole 24 ORE, partnership nella formazione con Multiversity

(Teleborsa) - Il CdA de Il Sole 24 ORE ha approvato la stipula di una partnership con Gruppo Multiversity, controllato da CVC Capital Partners.



L'obiettivo della partnership - spiega una nota - è quello di affermarsi come uno dei soggetti più rilevanti del panorama della formazione executive, posizionandosi come nuovo standard di eccellenza nel settore, grazie alla straordinaria forza dei due gruppi.



L'offerta formativa sarà rivolta non solo a manager e professionisti, ma anche alle aziende italiane per continuare ad investire nell'upskilling e reskilling dei propri dipendenti, in linea con quanto chiede un mercato del lavoro in costante evoluzione e sempre più competitivo.