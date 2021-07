Il Sole 24 ORE, emissione bond da 45 milioni di euro per rifinanziare il debito

Lunedì 26 Luglio 2021, 10:00

(Teleborsa) - Il Sole 24 ORE, gruppo editoriale quotato sull'MTA, ha sottoscritto accordi funzionali all'emissione di un prestito obbligazionario non garantito e non convertibile per un ammontare in linea capitale di 45 milioni di euro e della durata di 7 anni. L'emissione sarà destinata "al rifinanziamento del debito corrente e allo sviluppo delle strategie aziendali del gruppo 24 ORE", sottolinea una nota.

Le obbligazioni saranno emesse il 29 luglio 2021 e collocate ad un prezzo di emissione pari al 99% del valore nominale di tali titoli, con cedola pari al 4,950%. Le obbligazioni saranno quotate sul sistema multilaterale di negoziazione Euro MTF della Borsa del Lussemburgo. Ai titoli rappresentativi del prestito obbligazionario non sarà assegnato un rating. Il regolamento del prestito obbligazionario richiederà il rispetto di un covenant finanziario su base c.d. incurrence relativo al rapporto tra posizione finanziaria netta ed EBITDA del Gruppo 24 ORE.