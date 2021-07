Il Sole 24 ORE, emesso bond da 45 milioni di euro e rimborsato debito

1 Minuto di Lettura

Giovedì 29 Luglio 2021, 20:45







(Teleborsa) - Il Sole 24 ORE, gruppo editoriale quotato sull'MTA, ha emesso con successo un prestito obbligazionario non garantito e non convertibile per un ammontare in linea capitale di euro 45 milioni e della durata di 7 anni.



Le obbligazioni sono state emesse in esecuzione del contratto di sottoscrizione concluso, il 23 luglio 2021, tra Il Sole 24 ORE, Goldman Sachs International, MPS Capital Services e Banca Popolare di Sondrio.



Il Sole 24 ORE ha reso noto, inoltre, di aver provveduto al rimborso integrale del debito relativo al contratto di finanziamento con un pool di banche, comunicato il 21 luglio 2020.