Il Sole 24 Ore chiude i primi 9 mesi in utile

(Teleborsa) -. Il Gruppo editoriale ha chiuso il periodo con undi euro, che si confronta con una perdita di 9 milioni archiviata a settembre 2018.di euro dai 150,2 dell'anno prima, mentrdi euro a fronte di un risultato di 0,2 milioni nell'anno precedente.per 2,7 milioni di euro , ma in miglioramento rispetto a -7 milioni del 2018.Ildi riferimento chiude i primi nove mesi 2019 con unarispetto all'anno precedente. Inazionali indicano per il periodo gennaio – settembre 2019 un calo della diffusione totale delle copie cartacee sommate a quelle digitali pari alrispetto al pari periodo del 2018. I dati direlativi al mezzo, con riferimento al 1° semestre 2019, registrano un. Per il mercato dellsi prevede ancora unper il 2019, sebbene sia previsto un miglioramento dei trend di settore., che risulta negativa per 34,1 milioni di euro e si confronta con un valore negativo di 34,9 milioni di euro al 1° gennaio 2019 (che include gli effetti della prima applicazione dell'IFRS 16).Per quanto concerne l', il gruppo editoriale controllato da Confindustria, in considerazione del persistere di condizioni di debolezza del mercato pubblicitario e di generale incertezza nell'economia italiana,nell'esercizio 2019, anche attraverso azioni di contenimento dei costi e maggiore efficienza operativa.